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Düzce Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İçin Sessiz Çağrı Etkinliği

Düzce Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İçin Sessiz Çağrı Etkinliği
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Düzce Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları, 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı' konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Sessiz Çağrı adlı etkinlikte bir araya geldi. Öğrenciler, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına dikkat çekmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Sessiz Çağrı adlı etkinlikte bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi'nde faaliyet gösteren ve sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal bilinç noktasında önemli etkinlikler gerçekleştiren öğrenci toplulukları, bu kez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına 'hayır' dedi. Konuya dikkat çekmek amacıyla sessiz çağrılarını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi topluluk öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı birlik beraberlik mesajı verdi. Öğrenciler, etkinlik standında; seslerini duyurmak, hep birlikte şiddete dur demek ve kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten düşüncelerini de tarihe not düştü.

14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etkinlikte kullanılan dövizler sergilenerek toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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