Düzce Üniversitesi'nde Denizcilik ve Taşıma Organizatörlüğü Semineri Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından da desteklenmekte olan üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı oluşturmak, onlara kariyer yolculuklarında destek sunmak amacıyla geliştirilen Kariyer Planlama dersinde ve Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliği ile Denizcilik ve Taşıma Organizatörlüğünün Ülkemiz Dış Ticaretine Katkıları başlıklı seminer düzenledi.

Uluslararası Satış Yöneticisi Ayberk Güngördü tarafından verilen seminer, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arif Güngör'ün açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında denizcilik ve taşıma organizatörlüğünün bir ülkenin dış ticaretine katkılarına değinen Güngör, Türkiye gibi coğrafi konumu nedeniyle denizciliğin, ülkenin dış ticaretinin ana bileşenlerinden birisi olduğunu ve dış ticaretinde kritik bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Ayberk Güngördü öğrencilere kendi kariyer gelişimi hakkında bilgi verdikten sonra, deniz taşımacılığı ve lojistik konularında bilgiler aktardı. Sektörün istediği nitelikleri örneklerle anlatan Güngördü, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını tamamladı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arif Güngör program sonunda Ayberk Güngördü'ye teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE