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Düzce Üniversitesi'nde Çocuklar Gülerse Dünya Güler Programı Düzenlendi

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Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen Çocuklar Gülerse Dünya Güler adlı program, çeşitli anaokullarından çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Programda sergi açılışı ve müzikli gösteriler yer aldı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen Çocuklar Gülerse Dünya Güler adlı program, gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı "Çocuk Gelişim Haftası" etkinliklerine hazırlanan "Çocuklar Gülerse Dünya Güler" adlı program Düzce'de yer alan çeşitli anaokullarından çocuklar ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Program, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergi açılışıyla başladı. Program öğrencilerinin hazırladıkları birçok farklı çalışmaların yer aldığı sergide, program öğrencilerinin "Çocuk Edebiyatı" dersinde yazdığı ve yapay zeka uygulamasıyla resimlendirerek oluşturdukları masal kitapları yoğun ilgi gördü.

Programda, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serap Bayram açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bayram, "Çocuk Gelişim Programı öğrencilerinin 13 çocuk şarkısını canlandıracağı programda herkese keyifli seyirler diliyorum" dedi.

Program Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yağmur Başaran'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Başaran konuşmasında "Çocuklarımıza güzel bir tebessüm ve anı bırakmak istedik. Keşke bütün dünyadaki bütün çocukları güldürebilsek, bu bizim için en büyük kazançtır" ifadesinde bulundu.

Programda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin sahnelediği "Palyaço, Köy Yolunda, Dinozor, Çekirdeksiz Domates, Kelebek, Yedi Cüceler, Tavşan, Bakkal Amca, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Sev Kardeşim gibi 13 müzikli gösteri yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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