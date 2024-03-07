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Düzce Üniversitesi İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Düzce Üniversitesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzaladı. Protokol, personel hareketliliği, öğrenci değişimi ve ortak araştırma projeleri gibi konuları kapsıyor.

Düzce Üniversitesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'yle arasında akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini sağlamak ve karşılıklı anlayışı güçlendirme amacıyla protokol imzaladı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adına ise Enstitü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek imzaladı. Protokol; akademik ve idari personel hareketliliği, öğrenci değişimi, öğrenci yerleştirme ve tez araştırması alanlarında iş birliğini güçlendirme, ortak araştırma projeleri yürütme, sempozyum, kongre, konferans gibi sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleme, akademik danışma ve materyal değişimi gibi konuları kapsıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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