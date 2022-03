Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastane başhekimliği tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Tıp Bayramı'nın tarihçesi ve önemine değindi. İşgal döneminde işgal kuvvetlerine karşı tıbbiyelerin tutum ve rollerini duygulanarak hatırladıklarını belirten Prof. Dr. Balbay, "Son iki yıldır hem hekimlerin, hem de tüm sağlık çalışanlarının ruh hali dünyayı işgal eden pandemi ile aynıdır. Kolay değil gerçekten bu yoğunlukla başa çıkmak" diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy'un "Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım" dizelerine atıfta bulunan Başhekim Prof. Dr. Balbay, bu mesleğin başını çevirip hiçbir şey olmamış gibi davranabilecek bir meslek olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Balbay, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanların huzur içerisinde vatandaşlarımıza hizmet edeceği nice bayramlar kutlaması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

"Yeniliklerin ve gelişmelerin kilometre taşı"

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken ise, dünya tarihinde hekimlerin sadece tıp alanında değil; edebiyat, sanat, siyaset gibi hemen hemen her alanda yeniliklerin ve gelişmelerin kilometre taşı olduğunu vurguladı. Sağlıklı yaşamın her bireyin temel hakkı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Büken, bu hakkın tüm yurttaşlarca eksiksiz olarak kullanılabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sağlık alanında ulaşılan düzeyin günümüzde çağdaşlık göstergesi olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının sadece içinde bulunulan pandemi sürecinde değil, her zaman özveriyle hizmet ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Büken, bu vesileyle tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Sizler çok önemlisiniz"

Sağlık sisteminin erişebilirliği noktasında günümüzde büyük yol kat edildiğine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite hastanesi hekimlerine ve geleceğin hekim adaylarına her zaman mesleklerini en iyi şekilde tesis edecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir mesleği icra ettiklerini ifade eden Rektör Çakar, "Hekimlik mesleği sistemin içerisinden çıkarıldığı anda yaşamın ortadan kaldığı bir alan. Bu nedenle sizler çok önemlisiniz. Ülkemizde ve dünyada tüm insanlara şifa dağıtarak mesleğin tüm inceliklerini hissedin ve yaşayın" diyerek sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2022 yılında Tıp Fakültesi'nden ayrılacak olan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Orhan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Polat'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Türk Halk Müziği konseri ile müzik ziyafeti

Program Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Öğrencilerinin Şef Berat Talat Karakoç yönetimindeki Halk Müziği dinletisiyle devam etti. Programda davetliler, koro ve solo şeklinde seslendirilen türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Büyük beğeni toplayan 14 Mart Tıp Bayramı konseri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE