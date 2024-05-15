Düzce Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda başarı elde etti

Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında üçüncü, araştırma alanında ise birinci oldu.

Ülkemiz üniversiteleri arasında; genel sıralamada 15, araştırma alanında ise 8. sırada bulunan Düzce Üniversitesi, dünyada araştırma alanında ise 170. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi nitelikli eğitimi, kabul gören katma değerli projeleri, oldukça artan bilimsel araştırmaları ile küresel sıralamalarda prestijli sonuçlar almaya devam ediyor. - DÜZCE