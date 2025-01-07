Düzce Üniversitesi Anaokulu Öğrencilerinden Rektör Sözbir'e Ziyaret

Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Masal Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Anaokulu Müdürü Senem Suveren Özkanmaz ile okul öğretmenleri rehberliğinde Rektör Nedim Sözbir'e ziyarette bulunan konuk öğrenciler, masallar ve masal kahramanları hakkında Rektör Sözbir'e sorular yönelterek söyleşi gerçekleştirdi. Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu dile getiren Sözbir, masalların çocukların hayal kurmasına imkan sağlayarak zihinsel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Masal Projesi'nin oldukça faydalı bir çalışma olduğunu sözlerine ekleyen Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencilerine başarılarla dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Ziyaret sonunda Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri Sözbir'e çocukluk dönemine ait hediye takdim ederken, minikler de Sözbir'in elinden hediyelerini almanın mutluluğunu yaşadı. - DÜZCE