Düzce Türkiye Odalar Borsalar Birliği Anasınıfı Öğrencileri İtfaiyeyi Gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Türkiye Odalar Borsalar Birliği Anasınıfı öğrencileri Düzce itfaiyesini gezerek itfaiyeciliği öğrendiler.

Minik öğrenciler itfaiyeyi gezdiler. İtfaiyecilerin görevlerini öğrenmek, itfaiye araçlarının hangi amaçla kullanılacağını göstermek ve farklı meslek gurupları hakkında bilgi sahibi olmak üzere gerçekleştirilen gezide çocuklar yaparak, yaşayarak, görerek öğrendiler.

İtfaiyecilerle tanışan öğrenciler; itfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını ve donanımlarının ne işe yaradığını öğrenme fırsatı buldular. Öğrencilere temel güvenlik kurallarını hatırlatılırken kendilerini tehlike ve kazalardan nasıl koruyacağı ve herhangi bir kaza anında nasıl yardım isteyecekleri öğretildi. - DÜZCE