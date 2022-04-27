Düzce TSO olağan meclisi toplandı - Haberler

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Düzce TSO olağan meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce TSO olağan meclisi toplandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin Mart – Nisan Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının son kısmında Nisan ayı mizanları ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı, Ticaret, Nisan, Düzce, Yerel, Haberler

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