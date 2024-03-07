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Düzce TSO Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart'ta sağlık taraması etkinliği düzenledi

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kadınlara sağlık taraması yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart dünya Kadınlar Gününde, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte, kadınlara sağlık taraması yapıldı.

Düzce TSO koordinatörlüğünde, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun girişimleri ve Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Anıtpark Meydanında 8 Mart Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Selçuk Aslan "Kadının değerini, emeğini göremeyen toplumlar tek ayak üzerinde seken toplumlardır. Kadın aynı zamanda anne. Babaların yapmadığını yapıyor. İnsanlığı ve toplumu var edende kadın. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'kadın insandır erkek insan oğludur' Kadınlarımızın başarılarını görmekten bahtiyar oluyoruz. Düzce'mizin kalkınmasında emeği geçen kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Kadınlar olmadan büyük Türkiye olmaz" sözünü vurgulayarak "Kadın girişimciler kurulumuzu çok önemsiyorum. Bu şehri kadınlarla beraber büyüteceğiz. Bu şehrin hamurunda ve mayasında bu var zaten. Biz kadınlar bir şeyi üretmek için azimli ve kararlıyız" dedi.

Kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında tarama programlarının yer aldığını bildiren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, özellikle toplumun kanser konusunda farkındalığının arttırılarak, toplum bilincinin geliştirilmesi halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Gezici HPV araçlarımızla yıl boyunca düzenli olarak ilimiz genelinde tarama programları ve bilgilendirme eğitimlerini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Düzceli kadın girişimcilere sağlık tarama testi yapıldı. Sağlık tarama testi sonrası Vali Aslan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, kadınlara, kadınlar günü münasebetiyle çiçek hediye etti ve günlerini kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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