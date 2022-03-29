Düzce TSO İK'lar ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ilde faaliyet gösteren firmaların İnsan Kaynakları ile bir araya geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden gelen talepler doğrultusunda fabrikalar arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi, iş birliğinin arttırılması amacı ile İnsan Kaynakları (İK) buluşması gerçekleştirildi.

Programa, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ve kurul üyeleri, ilgililer ve ilde faaliyet gösteren insan kaynakları yetkilileri katılım sağladı.

"En önemli güç kalifiye çalışan"

Programda konuşan Düzce TSO Başkanı Şahin, nitelikli üretim ve ihracat yapmamız gerektiğini belirterek "Kadınlarımızın iş dünyasına kattığı sinerjiyi, vizyonu ve yönetim becerilerini çok takdir ediyoruz ve her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim. Erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlar da çalışabilir. Avrupa'da da olduğu gibi birçok iş kolunda cinsiyet ayrımcılığını tamam ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde aranan personel görüntüsüne çok daha rahat erişim sağlanabilir. Türkiye kişi başı milli gelirimiz maalesef 8 bin 500 dolar seviyelerine düştü, bunu önce 10 bin üstü ve daha sonra da 20 bin dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için nitelikli üretim ve ihracat yapmamız lazım. Bunları yapabilmek için en önemli güç kalifiye personel sahibi olmaktır" dedi.

Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, "Kadınların sanayide istihdama katılımını artırmak için, 'Sanayide Kadın Eli Projesini' TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlattık. Proje pilot il olarak Kütahya da başladı. İkinci il Kocaeli ve üçüncü pilot il Düzce oldu. Amacımız gençlerimizin önünde sanayide rol model kadınlarımızın sayısını artırarak sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacına katkı sağlamaktır. Hedef kitlemiz eğitim almış ancak istihdama katılmamış ve çalışmaya istekli kadınlar, ayrıca meslek lisesi, lise mezunu ve eğitimi devam eden gençlerimiz, çalışma hayatına entegre edilebilecek ev kadınları. Paydaşlarımızla birlikte sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre eğitim planları oluşturup, kadınlarımıza ve mesleki teknik liselerde okuyan kızlarımıza iş alanlarında eğitim verilmesini sağlayacağız. İş arayan, çalışmaya istekli hedef kitle ile sanayi de çalışma koşulları için bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. Bu toplantılar sonrası uygun adaylara ihtiyaç duyulan eğitimlerden sonra, işverenleri ile eşleştirmek istiyoruz. Bu proje ile kadın istihdamına katkı vereceğimize inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Psikolog Hülya Cengiz, özgür ve eleştirel düşünme becerileri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Sonrasında Uzman Psikolog Mirza Tamtekin, beynin olumlu yönetimi ve nefes terapisi ve çok boyutlu düşünebilme becerileri konu başlıklarıyla ilgili bilgiler verdi. Bilişsel terapi tekniğiyle bireyin bilişsel çarptırılmış farkındalığını sağlayarak, çarptırılmış düşünce kalıplarının yerine doğru düşünme biçimleri konusunda katılımcılara uygulamalar yaptırdı. Tamtekin, eğitim sonunda katılımcıların sordukları sorulara cevaplar verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel