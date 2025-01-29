Düzce TSO'dan Mesleki Yeterlilik Sınavı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın TOBB MEYBEM iş birliğiyle sürdürmekte olduğu mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda eğitim ve sınav olarak iki aşamadan oluşan Sorumlu Emlak Danışmanı MYK Mesleki Yeterlilik Sınavına katılan isteklilerden başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazandı. Birçok sektör ve branşta eğitim ve sınavlara TOBB MEYBEM iş birliğiyle devam eden Düzce TSO'da 2025 yılı içerisinde de üyelerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak alanlarda eğitim ve belgelendirme hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. - DÜZCE