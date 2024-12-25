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Düzce Trabzonlular Derneği Yeni Binasını Açtı

Düzce Trabzonlular Derneği Yeni Binasını Açtı
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Düzce Trabzonlular Derneği'nin yeni yönetim kurulu, görkemli bir törenle yeni dernek binasına kavuştu. Törende Vali Selçuk Aslan ve birçok protokol üyesi de katıldı. Dernek başkanı Erkan Koç, Trabzon kültürünü Düzce'de yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Düzce Trabzonlular Derneği'nin yeni yönetim kurulu yapılan görkemli törenle yeni binasına kavuştu. Yapılan törende Vali Selçuk Aslan, iş ve siyaset dünyası Trabzonluları yalnız bırakmadı.

Düzce Trabzonlular Derneği geçtiğimiz aylarda yapılan kongre ile Erkan Koç başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu da ilk iş olarak dernek binasını yeni yerine taşıdı. Dernek binası ise yapılan görkemli törenle açıldı. Törene Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra protokol üyeleri, bürokratlar, iş insanları ve siyasi partilerin il başkanları ve yönetim kurulları ile STK temsilcileri katıldı.

Vali Selçuk Aslan, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaparak; "Atalarımızın bir deyimi var ya doğduğun yer değil doyduğun yer diye işte Düzce'de yaşayan Trabzonlular da doydukları yere değer katarken bu şehirde kendi örf, adet ve ananelerini devam ettirmek için bu dernek çatısı altında birleşmişler. Trabzon'un kültürünü Düzce'de yaşatıyorlar. Daha önce yaptıkları organizasyonlarla bunu çok güzel yansıttılar. Bundan sonra da kültürel değerlerini gösterecekleri önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarına inanıyorum. Hem yeni yönetime hem de dernek binası hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Dualarla açıldı

Yapılan konuşmaların ardından Müftüs Osman Aydın'ın okuduğu dua ile Düzce Trabzonlular Derneği açıldı.

Yeni yönetim ise şu şekilde oluştu; Başkan Erkan Koç, yönetim kurulu üyeleri; Bayram Bayoğlu, Cemil Kudal, Serkan Aydın, Varol Keleş, Abdülkadir Aycan, İsmail Kurt, Ethem Çelikarslan, Burak Aydın, Fikri Tezcan, Ömer Faruk Atabaş, Cengiz Demir, Gökhan Yiğit, Hasan Akgün oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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