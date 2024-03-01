Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Müşteri Memnuniyeti Sistemi ISO 10002: 2018 Denetimlerini Başarıyla Tamamladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak Müşteri Memnuniyeti Sistemi ISO 10002: 2018 denetimlerini de başarıyla tamamlayan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, bu alanda da kalitesini kanıtlamış oldu.

TSE Baş denetçisi Dr. Cahit Atlı tarafından gerçekleştirilen denetimin kapanış toplantısına katılan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "TSO, üyelerine ISO standartlarında hizmet sunduğunu ve üye memnuniyetine verdiği önemi belgeleyerek, uyguladığı yönetim sistemleriyle Oda/Borsa camiasının örnek odalarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kesintisiz ve üye memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımızı her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimde; kapasite, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, tarafsızlık, bilgi bütünlüğü, gizlilik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik, iyileştirme, yeterlilik, dakiklik, şikayetlerin ele alınma ve değerlendirme süreçleri gibi birçok konuda tetkikler gerçekleştirildi. - DÜZCE