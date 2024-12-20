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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Müşteri Memnuniyeti Denetiminde Tam Puan Aldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Müşteri Memnuniyeti Denetiminde Tam Puan Aldı
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TSE tarafından gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki'nde tam puan alarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)TS EN ISO 1002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki kapsamında denetim sonunda tam puan aldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 2007 yılından bu yana Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki içerisinde yer alan, TSE Baş Tektik Görevlisi Fuat Özkök tarafından gün boyunca yapılan denetimlerden başarıyla çıktı.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Kurumsal olmanın gereği ve üyelerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti ile çalışıyoruz. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurumumuzun vazgeçilmezidir. Üyelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için sürekli bir yenilenme ve geliştirme çabası içindeyiz. Birçok çalışmamız, örnek uygulama seçildi. Üyelerimize hizmet verirken, sistem gereği personellerimizde sürekli eğitimlerle kendilerini geliştiriyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin en kaliteli hizmet veren odalardan biriyiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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