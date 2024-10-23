Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında hizmet anlaşması protokolü imzalandı. Düzce Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, karşılıklı olarak hizmet protokolünü imzaladılar.

İmzalanan protokol ile, Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, üye yakınları ve Düzce TSO Personelinin yararlanabileceği eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin organize edilmesi ve kursiyer takibi, eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi konularında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na hizmet sağlayacak.

Protokol hakkında görüşlerini dile getiren DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi ile birçok konuda birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Üniversitemiz ile birlikte birçok projede ortak hareket ediyoruz. İmzaladığımız bu protokolle de üyelerimiz ve personellerimizin faydalanabilecekleri eğitimler geliştirilmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile çalışmaya karar verdik. Protokol ve alınacak hizmetler konusunda bizlere tüm imkanları seferber eden Düzce Üniversitesi Rektörümüz Nedim Sözbir başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE