Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Yılı Kesin Hesabı Onaylandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2023 yılı kesin hesabı şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşülerek onaylandı.

TSO Şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, şubat ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Bıyık, "İstanbul'da gerçekleştirilen Turizm ve Seyahat Fuarı'na, Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarına da katılım sağladık. Ay içinde odamızda, üyelerimize yönelik seminerler gerçekleştirdik. Odamızı ziyaret eden kurum ve kuruluşlarımızı kabul ettik. Çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunduk" dedi.

Toplantının devamında şubat ayı mizanı ve 2023 Yılı Kesin Hesabı görüşmeleri yapıldı. 2023 Yılı Kesin Hesabı yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

Toplantının son kısmında Düzce TSO'nun geliştirmiş olduğu projeler hakkındaki son durum ve yeni projeler hakkında meclis üyelerine bilgiler verilirken, toplantı, gündem dışı konuların görüşülmesiyle sona erdi. - DÜZCE