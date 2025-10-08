Düzce Teknopark ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden İş Birliği Protokolü

Düzce Teknopark ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlerin teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü görüşmesi düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, Teknopark Genel Müdürü Resul Kara, Teknopark Uluslararası Projeler Koordinatörü ve Eurodesk Temas Sorumlusu Utku Can Aydın, Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Abdulselam Açıkbaş ve Genç Ofis Gençlik Çalışanı Tuğba Tülek katıldı. Gerçekleştirilen görüşmede, gençlerin teknoloji ve yenilikçilik temelli projelere yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası programlara aktif katılımlarının sağlanması, eğitimler, seminerler ve ortak etkinliklerle girişimcilik ekosistemine katkı sunulması hedeflendi. Ayrıca, Teknopark'ın akademik ve teknik altyapısının, gençlik merkezleriyle paylaşılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İş birliği protokolünün kısa süre içinde imzalanarak yürürlüğe girmesi ve Düzce'deki gençler için somut projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. - DÜZCE