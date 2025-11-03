Düzce Spor Lisesi'ne Ziyaret: Genç Sporcuların Eğitimi Destekleniyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce Spor Lisesi'ni ziyaret ederek okulun spor alanlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Okul Müdürü Fatih Albayrak ile bir araya gelen İl Müdürü Arslantürk, öğrencilerin eğitim gördüğü spor tesislerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arslantürk, genç sporcuların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için tesislerin sürekli olarak geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Öğrencilerle de sohbet eden Arslantürk, sporda başarıya ulaşmanın disiplinli çalışma ve azimle mümkün olduğunu vurguladı. Gençlerin hem akademik hem de sportif başarılarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE