Düzce Sağlık Müdürü'nden UMKE Haftası Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, UMKE Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda "Afet ve acil durumlarda gösterdiği üstün gayret ve fedakarlıkla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, 4-10 Ağustos Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dr. Yılmaz UMKE ekiplerinin halkın gönlünde yer edindiğini belirterek "Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda en kritik görevlerden birini üstlenen UMKE, afet ve acil durumlarda gösterdiği üstün gayret ve fedakarlıkla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Ulusal UMKE Haftası vesilesiyle, bu onurlu görevi büyük bir özveriyle yerine getiren tüm personelimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Afetler, kazalar, olağanüstü durumlar ve zorlu coğrafyalarda yürütülen medikal kurtarma faaliyetlerinde; bilgi, tecrübe ve fiziksel dayanıklılıkla mücehhez UMKE'miz, milletimize güven vermekte, aynı zamanda yerli ve milli sağlık sistemimizin gücünü ortaya koymaktadır. Yalnızca yurt içinde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç duyulan her noktada bayrağımızı taşıyarak insanlığa umut olmuşlardır.

Sağlık Müdürlüğü olarak bizler de UMKE'nin sahip olduğu bu kıymetli potansiyeli daha da güçlendirmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Eğitim faaliyetleri, saha tatbikatları ve gönüllü desteklerinin artırılması yönünde önemli adımlar atmaktayız. Sağlık sistemimizin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak ve her türlü krize hazırlıklı olmak adına UMKE'nin rolü tartışmasız bir öneme sahiptir. Bu anlamlı haftada; UMKE'nin kuruluşundan bu yana emek vermiş, görevde olan ve hayatını kaybetmiş tüm sağlık neferlerini rahmet ve minnetle anıyor; görevi başındaki tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar, başarılar ve sağlık diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE