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Düzce Sağlık Müdürü Acil Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Düzce Sağlık Müdürü Acil Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti
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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, acil sağlık hizmetleri çalışanlarını ziyaret ederek fedakar görevleri nedeniyle teşekkür etti. Her şartta vatandaşların yanında olan sağlık personelinin özverisinden övgüyle bahsetti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 7/24 görev yaparak hayat kurtaran acil sağlık hizmetleri çalışanlarını ziyaret ederek fedakarca görev yaptıkları için teşekkür etti.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı ile birlikte Merkez 1 ve 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti. İstasyon personeliyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Dr. Yılmaz, gece gündüz demeden, her şartta fedakarca görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına teşekkür ederek "Her şartta vatandaşlarımızın yanında olan cefakar acil sağlık hizmetleri personelimizi özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret, sağlık sistemimizin sahadaki gücünü temsil etmektedir. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Ziyaret, çalışanların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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