Düzce Postası Gazetesi 75. Yaşını Kutladı ve Yeni Sahibiyle Dönem Değişikliği Yaşadı

Düzce'nin en eski basın kuruluşu Düzce Postası Gazetesi 75. kuruluş yıl dönümünü ve gazetenin Cahit Vuruş'a devredilmesini görkemli bir törenle kutladı.

Düzce'de 1951 yılında Bedrettin Maradit tarafından kurulan Düzce Postası, 2021 yılından bu yana Ömer Faruk Kubilay imtiyazında yayın hayatını sürdürüyordu. Bu yıl 75. yaşını kutlayan gazete, düzenlenen görkemli törenle iş insanı Cahit Vuruş'a devredildi. Gazetenin eski sahibi Ömer Faruk Kubilay, emaneti geleceğe güvenle taşıyacak, yeni bir döneme adım atıldığını ifade etti. Gazetenin yeni sahibi Cahit Vuruş ise "Düzce'nin bir evladı olarak, doğduğum bu topraklara yatırım yapmayı her zaman bir sorumluluk ve vefa borcu bildim. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 80 kişilik güçlü ekibimizle her adımda Düzce'ye değer katmayı hedefledik. Bugün ise sadece bir gazetenin devri değil; bir mirasın, bir kültürün ve bir duruşun devri gerçekleşiyor. Bu sadece ticari bir adım değil, Düzce'ye olan borcumuzun bir yansımasıdır. Düzce Postası'nı geçmişine sadık ama geleceğe odaklı bir anlayışla çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 75 yılın çok önemli bir süreç olduğunu belirterek "Duruşu ve ilkeli yayıncılığıyla örnek teşkil eden Düzce Postası'nı güvenilir ellere teslim ediyoruz. Bu devrin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Kalemlerinde kuvvet, yayınlarında kudret diliyorum"

Düzce Valisi Selçuk Aslan da Düzce basınının ulu çınarının 75. yılını kutlama bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "1951 yılında yola çıkılmış, Düzce'nin her bir gününü kayda almış, arşiv oluşturmuş, tabiri caizse Düzce'nin hafızası olmuş, basın etiği açısından ilkeli gazeteciliğiyle rüştünü ispatlamış, gazetecilik ilkeleri noktasında yol bilmiş ve bir marka haline gelmiş Düzce Postası'nın 75. yılını kutluyoruz. Düzce'de yayın hayatına devam eden tüm basın kuruluşlarına başarılar diliyorum. Başta geleceği temsil eden genç meslektaşlar olmak üzere tüm gazetecilerimize kalemlerinde kuvvet, yayınlarında kudret dileyerek" dedi.

Programın ardından katılımcılar, bu özel geceyi ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE