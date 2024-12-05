Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi Projesinde Son Gelişmeler

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanju Acar, Vali Selçuk Aslan'a Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesindeki son durum hakkında bilgiler verdi.

DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, DOSKİM projesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmede önemli mesafeler alındığını söyledi. Daha önce DTSO'da yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan çalışma grubunun Düzce OSB içerisinde gösterilen alan ile ilgili geliştirdiği proje, projenin uygulama sahasında kamu tarafından yapılması gereken düzenlemeler ve çalışma grubunun bu aşamadan sonraki iş planı hakkında bilgiler aktaran Acar, bu güzel projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için hep birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ve hayli yol kat ettiklerini ifade etti.

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile engelli bireylerin kendilerine belirlenen iş ve alanlarda uzmanlar denetiminde, firmaların personelleri olarak istihdam edilerek ekonomik ve sosyal hayata katılmaları amaçlanıyor. - DÜZCE