Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi Projesinde Son Gelişmeler

Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi Projesinde Son Gelişmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanju Acar, DOSKİM projesinin son durumu hakkında bilgi vererek, engelli bireylerin istihdam edilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanju Acar, Vali Selçuk Aslan'a Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesindeki son durum hakkında bilgiler verdi.

DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, DOSKİM projesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmede önemli mesafeler alındığını söyledi. Daha önce DTSO'da yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan çalışma grubunun Düzce OSB içerisinde gösterilen alan ile ilgili geliştirdiği proje, projenin uygulama sahasında kamu tarafından yapılması gereken düzenlemeler ve çalışma grubunun bu aşamadan sonraki iş planı hakkında bilgiler aktaran Acar, bu güzel projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için hep birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ve hayli yol kat ettiklerini ifade etti.

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile engelli bireylerin kendilerine belirlenen iş ve alanlarda uzmanlar denetiminde, firmaların personelleri olarak istihdam edilerek ekonomik ve sosyal hayata katılmaları amaçlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
img

Bakan Şimşek'ten gençlere yatırım tavsiyesi! 5 yılda kazanacakları parayı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.