Düzce, Öğretmenlere Afet Eğitimi Vermek İçin Pilot İl Oldu

Türkiye genelinde öğretmenlerin afet eğitimi vermesi için Düzce pilot il oldu. İl genelinde 306 okuldan belirlenen farklı branşlarda ki öğretmenlere 'Afet Eğitici Eğitmenliği' belgesi verildi. 2025 yılında ülke genelinde uygulanması planlanan proje de 75 bin okulda milyonlarca öğrenciye afet eğitimi verilecek.

AFAD Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere 'Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' verilmesinde Düzce pilot il oldu. İl genelinde bulunan 306 okulda farklı branşlardaki öğretmenlere 2 gün boyunca Afet eğitimi verildi. AFAD Başkanlığı eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimler sonrasında 306 öğretmene sertifikaları teslim edildi. Projenin Düzce'de pilot il olarak uygulandığını 2025 yılın tüm Türkiye'ye yayılacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü Metin Tayyarer, "Afetler maalesef hayatımızın bir gerçeği ve ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilmediğimiz bu olaylar karşısında bilinçli, hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum inşa etmek zorundayız. Bu doğrultu da eğitim afetlerde başa çıkabilmemiz için en güçlü araçlardan birisidir. Bilgi ve farkındalık afetlere karşı koruyucu bir kalkan oluşturmamızı sağlar. Sadece bilgiyi anlamak değil bilgiyi aktarma becerisine sahip olmak bu bilinci geniş kitlelere ulaştırabilmek eğitmenlerin vasıtası ile olacaktır. Bu amaçla ülkemizde her okulumuzdan bir afet lideri yetiştirmek istiyoruz. Düzce'de pilot bölge olarak başlattığımız bu proje çalışması ile Türkiye'de 75 bin okulumuzda afet lideri yetiştirmek istiyoruz. Afet farkındalık eğitmen eğitimi işte bu amaçla hayata geçiyor. Afetler hakkında bilgi en etkili doğru bir şekilde aktarabileceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Programda Düzce İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Taha Cebeci, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı İl Vali Vekili Ömer Yıldız, programa katılım sağlayanlara teşekkür ederek sertifika dağıtımını gerçekleştirdi. - DÜZCE