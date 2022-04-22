Düzce nüfusunun yüzde 24,4'ünü çocuk - Haberler

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Düzce nüfusunun yüzde 24,4'ünü çocuk

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce nüfusunun yüzde 24,4'ünü çocuk

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Düzce nüfusunun yüzde 24,4'ü çocuklar oluşturuyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Düzce nüfusunun yüzde 24,4'ü çocuklar oluşturuyor.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibariyle Düzce nüfusu 400 bin 976 kişiyken, bunun 97 bin 919'unu çocuklar oluşturdu. Düzce'de 2021 yılında toplam hane halkı sayısı ise 119 bin 700 oldu. Toplam hanelerin yüzde 19,7'sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 16,4'ünde 2 çocuk, yüzde 6,2'sinde 3 çocuk, yüzde 1,5'inde 4 çocuk, yüzde 0,6'sında ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Yerel, Haberler

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