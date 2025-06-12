Düzce Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran'da Açık Olacak

Düzce Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran'da Açık Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü, 15 Haziran 2025 Pazar günü 07.30 ile 12.30 saatleri arasında, öğrencilerin kimlik belgelerini yeniden çıkarması için hizmet verecek.

Düzce Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 07.30 ile 12.30 saatleri arasında mesai yapacak.

Düzce Valiliği 15 Haziran günü 5 saat süreyle Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak olan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavına katılacak öğrencilerden Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen öğrencilerin taleplerinin yerine getirebilmesi için Düzce merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran 2025 Pazar günü 07.30 ile 12.30 saatleri arasında açık tutulacak" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.