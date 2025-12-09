Maradit 'Düzce'nin en güçlü sayfaları şimdi yazılıyor'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit, Düzce'nin il oluşunun 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentin yıkımdan doğan güçlü bir hafızaya ve geleceğe sahip olduğunu vurguladı.

Düzce'nin il oluşunun 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan KGK Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit, 9 Aralık 1999 tarihinin kent için yalnızca idari bir karar değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun miladı olduğunu ifade etti. 12 Kasım 1999 depremiyle büyük bir yıkım yaşayan Düzce'nin, 1 ay sonra il statüsüne kavuşmasının tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Maradit, bu kararın enkazın ortasında umudu ayakta tutan güçlü bir irade olduğunu söyledi.

Düzce'nin geçen 26 yıl boyunca acının içinden dayanışmayı, kaybın içinden üretimi çıkardığını vurgulayan Maradit, "Bu şehir, yaşadığı felaketleri karakterine dönüştürmüş, dayanıklılığıyla kimliğini yeniden inşa etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bugün Düzce'nin sanayisi, doğası, üniversitesi ve genç nüfusuyla sadece büyüyen değil, kendini yeniden tanımlayan bir il konumuna geldiğini belirten Maradit, şehrin potansiyelini her geçen yıl daha cesur kullandığını dile getirdi.

Açıklamasında kente emek veren tüm devlet büyüklerini, yöneticileri ve kurumları saygıyla andığını ifade eden Maradit, en büyük teşekkürü ise her şartta Düzce'ye sahip çıkan Düzcelilere sundu.

Maradit, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Düzce'nin hikayesi bitmedi. Aksine, en güçlü sayfaları şimdi yazılıyor. İl oluşumuzun 26'ncı yılında daha adil, daha güçlü ve daha umutlu bir gelecek diliyorum." - DÜZCE