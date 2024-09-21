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Düzce Meslek Yüksekokulu 48. Yıl Mezunlar Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Düzce Meslek Yüksekokulu 48. Yıl Mezunlar Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
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Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu, 1976'dan bu yana mezunlarını bir araya getiren 48. yıl etkinliğini düzenledi. Mezunlar, yönetici ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen programda duygusal anlar yaşandı.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1976'dan günümüze Meslek Yüksekokulu'na değer katan mezunların katılımıyla "Düzce Meslek Yüksekokulu 48.Yıl Mezunlar Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, geçmiş dönemlerde ve günümüzde görev yapan akademik ve idari personel, Meslek Yüksekokulu mezunları ile öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, Meslek Yüksekokulu'nun yaklaşık yarım asırdır endüstrinin her alanına nitelikli teknikerleriyle değer kattığını, yerel ve genelde sayısız firma ile güçlü bağlar kurduğunu ve ülkemizin her noktasında mezunları olduğunu dile getirdi. Bir binanın çeşitli düzenlemelerle eğitim kurumu haline getirebileceğini ancak bir eğitim yuvası haline gelmenin kolay olmayacağını belirten Prof. Dr. Ali Etem Gürel, "Bunun için uzun yıllara yayılmış deneyim, anlayış ve biriktirilen güzel hatıralar gerekmektedir. Düzce Meslek Yüksekokulumuz tüm bu yönleriyle değerli mezunlarımızın evidir" ifadesinde bulundu.

Düzce Meslek Yüksekokulu 1983 Yılı İnşaat Bölümü Mezunu Alemdar Berberoğlu yaptığı konuşmada, zor şartlar altında verimli bir eğitim aldıklarını belirtirken okulumuzda aldığı eğitim ile yaklaşık 35 yıldır meslek hayatına devam ettiğini sözlerine ekledi. Düzce Meslek Yüksekokulu 1997-2003 ve 2007-2009 dönemi Müdürü Dr. İlhan Özturan ise Düzce Meslek Yüksekokulu'nun tarihçesinden bahsetti. Mezunlar günü etkinliklerinin devam etmesini dileyerek konuşmasına devam eden Dr. Özturan, etkinlikte emeği geçen tüm personele teşekkürlerini sundu.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, 48 yıl önce en eski ve en kadim okulumuz olan Düzce Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasıyla Düzce Üniversitesi'nin de temellerinin atıldığını ifade ederek sözlerine başladı. 1976 yılından günümüze, Meslek Yüksekokulu'na hizmet eden Rektörlere, Müdürlere, Akademisyenlere, idari personele ve emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. İlhan Genç, bu etkinliğin kalıcı ve geleneksel bir hale gelerek keyifli geçmesini diledi.

20 yıl ve üzeri mezunların "Kep Atma Töreni" ile devam eden programda; Düzce Üniversitesi Kültür Sanat Dans Topluluğu'nun "Halk Oyunları Gösterisi", pilav ikramı, Türk Halk Müziği Konseri ve çeşitli yarışmalarda yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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