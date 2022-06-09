Düzce İtfaiyesi yeni binasında hizmet verecek - Haberler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce ve bölge illerin ihtiyaçlarına donanımıyla ve hızıyla karşılık verebilecek yeni itfaiye binasında son rötuşlar yapılırken itfaiye müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınmaya başladı.

Düzce'nin ve bölgenin en modern, en donanımlı ve en yeni itfaiye binasının hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Hızlı bir şekilde yükselen binanın tüm teçhizat ve donanımları yapılırken eksiklerin giderilmesinin ardından hizmete alınacak.

Geçtiğimiz hafta bahçesinin betonu dökülen itfaiye binasının tabelaları da yerleştirilerek son şekli verilmeye başladı. Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü erleri de kısa süre içinde hizmete alınacak itfaiye binasına da taşınmaya başladı. Zaruri ihtiyaçlar haricinde odaların eşya ve malzemelerini taşımaya başlayan itfaiye erleri, yeni hizmet binasında hizmet vermek için heyecanla bekliyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel