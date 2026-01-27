Haberler

OSB'lerin sorun ve sıkıntıları değerlendirildi

OSB'lerin sorun ve sıkıntıları değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde OSB müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirerek, sanayi bölgelerinin sorunlarını ve yürütülen projeleri değerlendirdi. Toplantıda iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çözümler üzerinde duruldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin saha çalışmalarına destek veren Düzce İl Özel İdaresi, Osb'lerin sorun ve sıkıntılarını değerlendirmeye devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik başkanlığında, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürü Ahmet Serdar Erdem, Akçakoca OSB Müdürü Yasin Efe ve Çilimli OSB Müdürü Mahmut Zenkin'in katılımıyla aylık OSB müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşova'da düzenlenen toplantıda, organize sanayi bölgelerinde yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler ile karşılaşılan sorunlar ele alındı. Altyapı hizmetleri, yatırım süreçleri, üretim kapasitesi ve sanayi bölgeleri arasındaki koordinasyon konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, OSB'lerin daha etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Alınan kararların, ilin sanayi altyapısının geliştirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantının düzenlenmesine ev sahipliği yapan Gümüşova OSB Müdürlüğü'ne nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmelerin ilimiz ve organize sanayi bölgeleri adına hayırlı olması temenni edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi