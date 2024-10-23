Düzce İl Özel İdaresi'nde İş Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Düzce İl Özel İdaresi'nde görev alan personellere yönelik iş güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce İl Özel idaresi, personellere yönelik iş güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. 'Güvenli bir iş yeri mutlu çalışanlar demek' sloganı ile yola çıkan Özel idare çalışanlarına yönelik iş güvenliği bilinçlerinin arttırılması için toplantı düzenlendi. Yaşanabilecek risklerin azaltılması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan iş güvenliği toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin İşleri başkanlığında gerçekleştirildi. - DÜZCE