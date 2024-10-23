Üye Girişi
Haberler

Düzce İl Özel İdaresi'nde İş Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Düzce İl Özel İdaresi'nde İş Güvenliği Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi, çalışanlarının iş güvenliği bilinçlerini artırmak amacıyla toplantı düzenledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin İşleri'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 'Güvenli bir iş yeri mutlu çalışanlar demek' sloganıyla risklerin azaltılması hedeflendi.

Düzce İl Özel İdaresi'nde görev alan personellere yönelik iş güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce İl Özel idaresi, personellere yönelik iş güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. 'Güvenli bir iş yeri mutlu çalışanlar demek' sloganı ile yola çıkan Özel idare çalışanlarına yönelik iş güvenliği bilinçlerinin arttırılması için toplantı düzenlendi. Yaşanabilecek risklerin azaltılması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan iş güvenliği toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin İşleri başkanlığında gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Sağlık Yerel Yaşam

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.