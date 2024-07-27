Düzce İl Özel İdaresi Arama Kurtarma Topluluğu eğitimlerini tamamladı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi (İÖİ) Arama Kurtarma Topluluğu (AKTUĞ) AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitimlerini tamamlayarak göreve hazır hale geldi.

İçişleri Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi" projesi ve tamamlayıcısı olarak Düzce Valiliğince yürütülen "Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında teşekkül ettirilen Düzce İÖİ AKTUĞ, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitimlerini tamamladı.

Eğitimde, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların kullanımı, enkaz altında arama teknikleri, ilk yardım ve acil müdahale yöntemleri gibi konularda uzman eğitmenler tarafından detaylı bilgiler verilirken, Arama Kurtarma Topluluğu bu eğitimle diğer STK ve topluluklar gibi arama kurtarma operasyonlarında görev alabilecek kapasiteye ulaştı. - DÜZCE