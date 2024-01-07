Düzce İl Jandarma Komutanlığı Köy Okullarında Etkinlikler Düzenledi
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Düzce'de köy okullarında çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrenciler jandarma araçlarına binip, keplerini taktı ve gün boyu mutlu bir şekilde etkinliklere katıldılar.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Düzce'de köy okullarında çeşitli etkinlikler düzenledi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklar jandarma teşkilatının araçlarına binip, keplerini taktı. Gün boyu çeşitli etkinlikler ile mutlu olan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra jandarmanın kullandığı araçlar tanıtıldı. - DÜZCE