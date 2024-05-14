Düzce İl Genel Sekreteri Nuri Çelik Atandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Sekreteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Nuri Çelik atandı.

Düzce Valiliği, İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'in istifasının ardından yerine atama yapıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada "5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi uyarınca, 13 Mayıs 2024 tarih ve 74642 sayılı Bakan onayı ile Düzce İl Özel İdaresinde boş bulunan 1. dereceli genel sekreter kadrosuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev yapan Nuri Çelik atanmıştır" denildi. - DÜZCE