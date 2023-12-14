Üye Girişi
Haberler

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılında polisler arasında atış yarışması düzenledi ve dereceye giren polislere ödüllerini verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında atış yarışması düzenlendi. Atışlarda dereceye giren polislere ödülleri Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından verildi.

Cumhuriyetin 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü de polisler arasında atış yarışması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeller arasında Cumayeri Açık Atış poligonunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren personeli Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ödüllendirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü İbrahim Ergüder Düzce Güvenlik Yerel Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title