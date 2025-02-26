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Düzce İl Av Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce İl Av Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Düzce'de avlanma süreleri, yasak hayvan türleri ve avlanma yöntemleri hakkında kararlar alındı. 2025-2026 av sezonu için çalışmalara başlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce ili av komisyonunda avlanma süreleri, avlanması yasak hayvan türleri, yasaklanan avlanma yöntemleri gibi konularda kararlar alındı.

2025-2026 av sezonu çalışmaları için Merkez Av Komisyonuna sunulmak üzere Düzce İl Av Komisyonu Toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Sağlam başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek tarafından Düzce'de avcılık ve yaban hayatı ile alakalı gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantıda avlanma süreleri, avlanması yasak hayvan türleri, yasaklanan avlanma yöntemleri gibi konularda kararlar alındığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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