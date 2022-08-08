Haber : Düzce haberleri! Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri! Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı

 - Güncelleme:
Düzce haberleri! Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı

Düzce bölgesinden gelen habere göre DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje ile birlikte çeşitli şehirlere seyahat eden gençler, bulundukları şehirde bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilirken, Düzce'ye gelecek gençlerde Akçakoca'da ki yurtlarda ücretsiz konakladı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje ile birlikte çeşitli şehirlere seyahat eden gençler, bulundukları şehirde bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilirken, Düzce'ye gelecek gençlerde Akçakoca'da ki yurtlarda ücretsiz konakladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanını gençlerin gezerek bilgi birikim toplamasının arttırılması için ülke genelinde ki tüm yurtları gençlere ücretsiz yapmıştı. Bu çerçevede Düzce'de de bazı yurtlar gençlere hizmet vermeye başladı. Bu durum sonrasında gençler Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Seyahat Sever projesine katılmaya başladı. Düzce'nin turistik şehirlerinden birisi olan Akçakoca'yı tercih eden gençler, Akçakoca'da ki yurtlarda ücretsiz konaklayarak Akçakoca'nın turistik alanlarında incelemelerde bulunma fırsatı yakaladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akçakoca Türkiye gençlik Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title