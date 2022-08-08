Düzce haberleri! Seyahat gençler Akçakoca'da ücretsiz konakladı

Düzce bölgesinden gelen habere göre DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje ile birlikte çeşitli şehirlere seyahat eden gençler, bulundukları şehirde bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilirken, Düzce'ye gelecek gençlerde Akçakoca'da ki yurtlarda ücretsiz konakladı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje ile birlikte çeşitli şehirlere seyahat eden gençler, bulundukları şehirde bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilirken, Düzce'ye gelecek gençlerde Akçakoca'da ki yurtlarda ücretsiz konakladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanını gençlerin gezerek bilgi birikim toplamasının arttırılması için ülke genelinde ki tüm yurtları gençlere ücretsiz yapmıştı. Bu çerçevede Düzce'de de bazı yurtlar gençlere hizmet vermeye başladı. Bu durum sonrasında gençler Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Seyahat Sever projesine katılmaya başladı. Düzce'nin turistik şehirlerinden birisi olan Akçakoca'yı tercih eden gençler, Akçakoca'da ki yurtlarda ücretsiz konaklayarak Akçakoca'nın turistik alanlarında incelemelerde bulunma fırsatı yakaladı. - DÜZCE