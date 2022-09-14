Düzce haberleri... Pakistan'a Düzce'den yardım Yerel Haberler Gelen Düzce haberine göre DÜZCE (İHA) – Pakistan'da meydana gelen sel afeti sonrasında Düzce'den Pakistan'a yardım gönderildi. DÜZCE (İHA) – Pakistan'da meydana gelen sel afeti sonrasında Düzce'den Pakistan'a yardım gönderildi. Düzce Valiliği, Pakistan'da meydana gelen sel afetinin ardından kolları sıvadı. Düzce AFAD ile birlikte yapılan çalışmalar ile birlikte Düzce'den bir tır bölgeye gönderilmesi için çalışmalar yapıldı. Düzce Kamyoncular Kooperatifi'nin de destek verdiği yardım kampanyasında binlerce kişiye ulaşacak şekilde gıda, çadır, battaniye gibi malzemeler tıra yüklenerek Pakistan'a uğurlandı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Valiliği Pakistan Düzce Yerel Haberler

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