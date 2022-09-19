Düzce haberleri... Düzce'de Gaziler Günü törenle kutladı

Düzce'de Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Lütfi Bulut, "Türk halkı birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok kenetlenmeli, emperyalist amaçlara izin vermemelidir" dedi.

Programa Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Lütfi Bulut ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Lütfi Bulut, 19 Eylül Gaziler Günü'nün önemine değinerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bulut, "Türk halkı birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok kenetlenmeli, emperyalist amaçlara izin vermemelidir. Bu vatanı bize tarihin en kanlı savaşları sonucunda yüz binlerce şehit vererek emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha rahmetle anıyorum. Böylesine zor şartlarda dehası ve cesaretiyle bu ülkeyi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül'de mareşallik ve gazilik unvanı verilmiştir. İşte kutladığımız gaziler günü bugündür. Tüm gazilerimizin günüdür" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesini ziyaret etti. - DÜZCE