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Düzce haberi: Vali Atay, Yığılca'da ki köylülerle buluştu

Yerel Haberler

Düzce haberi: Vali Atay, Yığılca'da ki köylülerle buluştu

Düzce yerel haberi | DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı köy ziyaretleri devam ederken, bu sefer Yığılca'da ki köylüler ile buluşma gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı köy ziyaretleri devam ederken, bu sefer Yığılca'da ki köylüler ile buluşma gerçekleştirildi.

Düzce'de köyleri tek tek ziyaret eden Vali Cevdet Atay, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye ve çözüm üretme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Cevdet Atay son ziyaretini Yığılca ilçesine bağlı Köseler ve Hebeler köyüne gerçekleştirdi. Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve kurum amirleri ile birlikte ilk olarak Köseler Köyü'nü ziyaret eden Vali Atay, burada köy ahalisi ile bir araya gelerek tek tek sohbet etti. Sorun ve sıkıntıları dinleyen Atay, sorun ve sıkıntıların çözülmesi için ilgili kurum temsilcilerine talimat verdi. Vali Atay daha sonra Hebeler Köyü'nü ziyaret etti. Köy meydanın köy sakinleri ile bir araya gelip istek ve taleplerini dinledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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