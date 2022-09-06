Düzce haberi: Düzce Belediye Meclisi 10 gündem maddesiyle toplandı Yerel Haberler Düzce haberi: Düzce Belediyesi Eylül ayı meclis toplantılarının ilki Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Eylül ayı meclis toplantılarının ilki Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 10 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Düzce Belediyesi Eylül ayı meclis toplantıları başladı. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli'nin başkanlığında yapılan ilk toplantı da 10 gündem maddesi görüşüldü. Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtelif müdürlüklere ek ödenek konulması, kredi talebi, su abone yönetmeliği, trampa ve imar plan değişikliklerine yönelik maddeler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri daha sonra oylanarak komisyonlara havale edildi. Meclisin ikinci oturumunun 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.00'da yapılmasına karar verildi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Belediyesi Eylül Yerel Haberler

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