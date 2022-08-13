Düzce haberi! Amasyalı gençler, Düzce'yi tanıyor

Düzce yerel haberi: DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Anadoluyuz biz projesi çerçevesinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, müdürlüğün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Anadoluyuz biz projesi çerçevesinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, müdürlüğün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Anadoluyuz Biz projesi çerçevesinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler, Düzce'yi tanımaya devam ediyor. Düzce'nin çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulunan gençler, kamu kurum ve kuruluşlarında ki çalışmaları da inceleme fırsatı buluyor. Bu çerçevede heyet son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Müdürlük bünyesinde bulunan sevgi evleri, huzurevleri gibi alanlarla ilgili bilgiler alan gençler daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ile Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat ile bir araya geldi. - DÜZCE