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Düzce haber: Düzce halk ekmek satış 1 Eylül'de başlıyor

Yerel Haberler

Düzce haber: Düzce halk ekmek satış 1 Eylül'de başlıyor

Düzce haberleri: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ihtiyaç sahibi vatandaşların indirimli ekmek alması için hayata geçirdiği Halk Ekmek, 1 Eylül itibariyle 4 noktada kurulan büfede satışa başlıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ihtiyaç sahibi vatandaşların indirimli ekmek alması için hayata geçirdiği Halk Ekmek, 1 Eylül itibariyle 4 noktada kurulan büfede satışa başlıyor.

Düzce Belediyesi ile Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler ve Sanatkarlar Odası arasında yapılan protokol ile birlikte Halk Ekmek satışları başlıyor. İlk etapta 4 noktada başlayacak olan satışlar daha sonra artırılacak. Halk ekmek satışları 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında olacak.

1 Eylül itibariyle başlayacak olan Halk Ekmek; Camikebir mahallesi film platosu önü, Hamidiye mahallesi 60 Evler üst geçit yanı, Bahçeşehir Güzelbahçe Telekom karşısı ve Konuralp Şehit Murat Demir Mahalle muhtarlığı önünde kurulan büfelerde 3 Liradan satışı yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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