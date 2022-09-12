Düzce haber: Akçakoca'da Palamut Bereketi

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, barınağa kasalar dolusu palamutla döndü. Balıkçılar, palamudun bu yıl bol olacağını ve fiyatının düşeceğini söyledi.

Batı Karadeniz'de avlanan Akçakocalı balıkçılar, bugün barınağa kasalar dolusu palamutla geldi. Balıkçılara göre bu yıl palamut bol olacak ve fiyatı da giderek düşecek.

"DÜNYA ZARARLARI OLDU"

Akçakocalı Mehmet Reşit Alır, 32 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek palamut balığının bir yıl olup bir yıl olmadığını söyledi. Alır, palamudun diğer balıklarının da bol olmasını sağladığını kaydederek şöyle konuştu:

"Palamut balığının bol olduğu sene, haziran ayı ile temmuzun 15'inde çingene palamudunun bol olmasıyla belli olur. Palamut balığı havyarı döktüğünde ise çinekop, istavrit ve mezgit balığı bol olacaktır. Denizde en geç büyüyen balık istavrittir, o da geç yetişir. Bu sene çinekop bol olacak, o da Boğaz'da olacak. Karadeniz'de de olur ama az olur, şu an yavru döneminde. Hava şartlarına göre palamut ekim ayı sonuna kadar olur ama hava şartlarına bağlıdır. Şu an bu barınakta bin 700 kasa balık çıkıyor, 2 bin 500 kasa çıkan balık da buraya geliyor. İki gündür balık bol. Dün değil evvelki gün Ordu ve Samsun'da, hallerde çifti 120 lira olan balık, İstanbul halinde bugün satılmadı. 70-80 liraya sattılar, bir dünya zararları oldu. Sezon boyunca o zararları çıkaramazlar. Balık öyle oynak bir şeydir maalesef. Tuttun mu iyi, tutmadın mı öyle gidiyor.

"DENİZDE BALIĞI BİTİRDİLER"

Su ürünleri bilmeyen bir okumuş adama kalem, defter ve masa üzerinden öğretmişler. Geliyorlar, balığı ölçüyorlar. ya sen ne anlarsın balık ölçmekten. Sen önce motorları takip et. Tezgahta balık ölçüyorlar, 'yasak' deyip ona bin lira ceza kesiyorlar. Balığa el koyuyorsun ama tankerlerle, TIR'larla o yem fabrikalarına satıyorsun. 'Fabrikayı kapatın' demiyoruz. Eğer bana ne ölçüde serbest ise ona da o ölçüde serbest olsun. Herkes işini yapsın. Ölçü 12 santim mi, onu da fabrika yem yapsın. Ama ben balık haline giriyorum, benim balık 11 santim, balığa el koyuyor. Niye ona serbest de bana yasak, denizde balığı bitirdiler."