Düzce GSB Yurtları, yurt puan sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, öğrenci memnuniyeti ve faaliyet sayıları gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Düzce GSB Yurtları yurt puan sıralamasında Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilin baz alındığı eğitim alanında, öğrenci memnuniyet oranları, yurtlarda yürütülen faaliyet sayıları gibi kriterlerin yer aldığı karnede yurt puanı sıralamasında Düzce GSB Yurtları Türkiye birincisi seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce GSB Yurtlarının yurt puanı sıralamasında Türkiye birincisi olmasından dolayı yurt hizmetleri birimi, yurt müdürleri ve yurt eğitim personellerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE