Haberler

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Lise Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Lise Temsilcileri ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında lise temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, lise temsilcileri ile bir araya gelerek yeni dönemde yapılacaklar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce'de eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Bu çerçevede liselerde bulunan gençlik temsilcileri ile bir araya gelen İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tanışmanın ardından yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
24 milyon euro'luk değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde herkese ders veriyorlar

24 milyon euro'luk değeriyle Devler Ligi'nde herkese ders veriyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.