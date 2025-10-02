Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Lise Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, lise temsilcileri ile bir araya gelerek yeni dönemde yapılacaklar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce'de eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Bu çerçevede liselerde bulunan gençlik temsilcileri ile bir araya gelen İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tanışmanın ardından yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE