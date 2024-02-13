Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Hediye Çekilişi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan hediye çekilişi sonuçlandı.

İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri ve GSB Düzce Yurtları'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan hediye çekilişi sonucunda Berat Eskici, Sibel Töngel, Ayşenur Alpaslan, Özlem Bilal ve Şeyma Kuru 2 kişilik sinema bileti kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, şanslı gençleri İl Müdürlüğü'nde ağırlayarak hediyelerini takdim etti. - DÜZCE