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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 450 personel eğitim programına katıldı

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine 450 personel katıldı. Seminerde 7 farklı konu hakkında bilgiler aktarıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 7 farklı konuyu kapsayan Personel Geliştirme Eğitim Programına 450 personel katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Müdürlüğe bağlı tüm tesislerde ki görevli personellere yönelik Çalışma Hayatında Sıkça Görülen Postural ve Önleyici Günlük Egzersizler, Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi, Siber Güvenlik Eğitimi, Etkili İletişim, Etik ve Protokol Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bipolar ve Psikotik Bozukluklarda Sosyal Damgalanma Eğitimi ve Gençlerle Çalışmak ile ilgili işin uzmanları tarafından bilgiler aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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