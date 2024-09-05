Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlere Sanal Tur İmkanı Sunuyor

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerin yurtları yakından tanıması için sanal gezintiye davet ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 10 bin 468 öğrenci kapasiteye sahip 10 yurt ile yeni eğitim-öğretim dönemine hazır. Öğrencilere bir aile sıcaklığında barınma imanı sunmak için gereken tüm hazırlıklar tamamlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 81 ilde bir ilki gerçekleştirerek üniversite okumak için Düzce'yi seçen gençlere yeni bir hizmet sunuyor. Yurtları, okulları ve şehrin önemli yerlerini öğrenciler sanal tur ile gezip keşfedebilecekler. Öğrenciler https://sanaltur.cekticekiyor.com/viewer/duzce-kyk adresinden sanal turla yurtlar hakkında detaylı bilgilere sahip olabilecekler. - DÜZCE