Haberler

Öğrencilere gençlik merkezinin faaliyetleri tanıtıldı

Güncelleme:
Düzce Necla Pekolcay Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik Gençlik Merkezi faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. Öğrenciler için düzenlenen etkinliklerle keyifli bir gün geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Necla Pekolcay Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik olarak Gençlik Merkezi faaliyetlerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve GSB yurtlarında kalan öğrencilere yönelik aktiviteler sürüyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Necla Pekolcay Yurdu'nda kalan öğrencilere gençlik merkezi faaliyetleri anlatıldı. Final sınavlarına kısa bir ara veren öğrenciler için zeka oyunları ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli ve keyifli bir gün düzenlendi. Etkinlikler sayesinde öğrenciler hem stres attı hem de sosyal etkileşim imkanı buldu. Programın, gençlerin motivasyonunu artırmaya ve Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmaya katkı sağladığı ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
